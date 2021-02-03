نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يرفض عرض الأبيض لحل أزمة مستحقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الغاني بنيامين أشيمبونج نجم هجوم الزمالك السابق برفض عرض مجلس إدارة الفارس الأبيض من أجل حل أزمة مستحقاته المالية من أجل تفادي عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقام الفيفا بإصدر حكمًا نهائيًا لصالح أشيمبونج يقضي فيه بحصوله على مبلغ مليون و200 ألف دولار أمريكي وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها النجم الغاني ضد الزمالك في عهد مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقام المجلس الحالي للزمالك بتقديم عرضًا يقضي بمنح أشيمبونج 250 ألف دولار قيمة عقده في موسمه الأخير مع النادي الأبيض والتنازل عن شكواه في الفيفا وهو ما رفضه النجم الغاني مطالبا بالتفاوض مع المحامي الخاص به.

ويبذل مسئولو الزمالك جهودهم من أجل إنهاء أزمة مستحقات بنيامين أشيمبونج خلال الساعات المقبلة حتى تفادي خصم 6 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بالإضافة إلى حرمانه من فترتي انتقالات.