نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يصدم مورينيو: توتنهام لا يساوي شيئًا بدون هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، إن "توتنهام يصبح أقل خطورة دون مهاجمه هاري كين، لكن تشيلسي سيجهز نفسه لكل الاحتمالات حال مشاركة الدولي الانجليزي في قمة لندن غداً الخميس".

ويغيب كين، الذي سجل 12 هدفا وصنع 11 في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بسبب إصابة تعرض لها في الهزيمة أمام ليفربول الأسبوع الماضي.

وقال توخيل للصحفيين "يكون الأمر أسهل دائماً في غياب هاري كين.

"إنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم وعندما يكون في حالته يصبح أخطر مهاجم يتمناه أي مدرب من حيث المجهود والقدرات الفنية.

"سجله التهديفي مبهر. نتوقع غيابه لكننا سنجهز أنفسنا لكل الاحتمالات".

وأعلن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أن كين مهاجم إنجلترا سيكون جاهزا لمباراة إيفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل بعد أن تعافى سريعاً من إصابة في الكاحل تعرض لها الأسبوع الماضي.

وقال "شعرنا بخوف حين حدثت الإصابة لكننا أصبحنا الآن أكثر تفاؤلاً".

وتابع "ليس من المبالغة في التفاؤل أن نقول إنه قد يلعب الأسبوع المقبل. اللاعب سعيد بتحسن حالته ونحن أيضاً. ربما يعود أمام إيفرتون أو مانشستر سيتي".

ويحل توتنهام ضيفا على إيفرتون الأربعاء المقبل في الدور الخامس لكأس الاتحاد وسيواجه مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام.