نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة رقمية بين موسيماني وصبري لموشي قبل صدام الأهلي والدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استاد "المدينة التعليمية" المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والدحيل القطري غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية "الدوحة".

يقود الأهلي في مباراة الغد ضد الدحيل القطري المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي يشارك للمرة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق وقاد فريق ماميلودي صنداونز بالبطولة عام 2016 وحقق معه المركز السادس بالبطولة.

بينما يقود فريق الدحيل القطري المدرب الفرنسي صبري لموشي والذي يخوض منافسات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه ويتطلع للوصول للأدوار النهائية وتحقيق إنجازًا بالتتويج بإحدى ميداليات البطولة الثلاث.

ماذا قدم موسيماني ولموشي قبل موقعة المونديال؟

- موسيماني:

تولى المدرب الجنوب إفريقي تدريب الأهلي مطلع أكتوبر الماضي خلفًا للسويسري رينيه فايلر والذي رحل عن قيادة الفريق الأحمر بسبب ظروف عائلية خاصة.

موسيماني قاد الأهلي في 21 مباراة بمختلف البطولات، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في 5 مباريات، ولم يخسر أي مباراة مع الفريق الأحمر، سجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

قاد موسيماني الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك 2/1 في المباراة النهائية، كما حصد مع الفريق بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

- صبري لموشي:

تولى المدرب الفرنسي القيادة الفنية لفريق الدحيل القطري في أكتوبر الماضي أيضًا، وقاد الفريق في 10 مباريات فقط، حقق الفوز في 5 مباريات، وخسر مثلها، ولم يتعادل في أي مباراة، سجل لاعبوه 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 28 نقطة.