جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من غزل المحلة

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عمر شويل - جدة شهد جدول ترتيب الدوري المصري تسجيل أول هزيمة فى سجل نادى الزمالك هذا الموسم بعدما خسر من فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد فى مفاجأة مدوية مع انطلاقة مباريات الأسبوع الحادي عشر فى الدوري المصري ليظل الأهلى فقط هو الفريق الوحيد الذى يخلو سجله من الهزائم هذا الموسم، ورغم الهزيمة يبقى الزمالك على القمة فارق نقطتين عن الأهلى ولكن الفريق الأحمر تتبقى له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى قطر ويلاقى فريق الدحيل القطري يوم الخميس 4 فبراير.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من المحلة

يتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، يليه الأهلى فى المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، ثم يحتل فريق الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، يليهم المصري البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، ثم فريق بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

ويحتل فريق سيراميكا كيلوباترا الوافد الجديد للدوري المصري المركز السادس برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، ثم فريق إنبى يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، يليه مصر المقاصة فى المركز الثامن برصيد 13 نقطة من 9 مباريات، يليهم سموحة فى المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، ثم غزل المحلة فى المركز العاشر برصيد 11 نقطة من 10 مباريات.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، يليه بنفس الرصيد كل من المقاولون العرب ونادى أسوان، ثم يأتي بعد ذلك فريق البنك الأهلى برصيد 9 نقاط فى المركز الرابع عشر، يليه الإسماعيلي والاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي برصيد 8 نقاط لكل منهم، وفى المركز الأخير وادى دجلة برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك من المحلة