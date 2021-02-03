نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد لبعض القنوات الناقلة لمونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم قطر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الرياضة من أكثر الأمور التي تشغل فكر العديد من الشباب وازداد الشغف بالرياضة في الفترة الأخيرة بسبب تزايد فترات التواجد بالمنازل بسبب الوباء العالمي المنتشر حاليا وتعد كرة القدم واحدة من أهم الرياضيات الأكثر جمهورا على مستوى العالم وإحدى أبرز الأحداث الرياضية في هذا التوقيت هي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم قطر 2021 ويتسأل الجميع عن أهم القنوات الرياضية المجانية الناقلة لهذه البطولة وسوف نذكر هنا أبرز هذه القنوات الناقلة لهذا المونديال

تردد قناة الكأس القطرية

من أبرز القنوات الناقلة لهذه البطولة وتقدم هذه القناة العديد من البرامج الرياضية كما تملك استوديو لتحليل المباريات ويضم هذا الأستوديو مجموعة من أفضل المعلقين والمحللين الرياضيين وتبث هذه القناة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم قطر 2021 على تردد 11919 على النايل سات ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي وكذلك علي تردد 12245 على العرب سات ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تبث هذه القناة علي عدة أقمار صناعية ومنها النيل سات علي تردد 11054 ومعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي وعلى تردد 11566 على العرب سات وتردد 11054 على أتلانتيك وعلى تردد 11565 عبر قمر Astra 3A.

تردد قناة مكسبي الرياضية

تبث هذه القناة علي تردد 11411 على النايل سات ومعدل ترميز 27500 وكذلك معدل استقطاب أفقي

تردد بعض القنوات الرياضية الأخري

تردد قناة تي في سبورت البولندي علي هوت بيرد وتردد 10834 استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500

تردد قناة ميديا يست الإيطالية على هوت بيرد وتردد 11432 واستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500

تردد قناة بي إن تي البلغارية على هيلاس سات وتردد 12565 واستقطاب عمودي ومعدل ترميز 29900

موعد مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

تقام مباراة نادي الدحيل القطري ضد نادي الأهلي المصري يوم الخميس الموافق 4 من فبراير في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة ونصف بتوقيت القاهرة ونعلم أن أخر مشاركة للنادي الأهلي كانت عام 2013 وقد تأهل نادي الدحيل القطري لهذا اللقاء المرتقب وذلك بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ولا يخفي على الجميع أن الفريق الفائز في المباراة سوف يواجه نادي بايرن ميونخ الألماني في الثامن من فبراير في استاد الريان