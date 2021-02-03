نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 ومواعيد مباريات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بى ان سبورت حيث يتنظر الملايين من مشجعى كرة القدم حول العالم بطولة كأس العالم فى كرة القدم والتى من المقرر إجرائها بدولة قطر والتى ستبدأ أولى مباريتها الخميس الموافق 4 فبراير وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2021.

بطولة كأس العالم 2021

مسابقة كأس العالم لكرة القدم تعد من المسابقات الهامة جداً فى حياة مشجعى رياضة كرة القدم والذى يقوم بالإشراف عليها الإتحاد الدولي لكرة القدم “الڤيڤا”، ومن المعروف لدى الجميع أن تلك البطولة تنظم عالمياً كل 4 سنوات منذ عام 1930، بإستثناء ماحدث لبطولتى عام 1942 وعام 1946 حيث نشبت الحرب العالمية الثانية وكانت سبباً لإلغاء تلك البطولة.

ووصل عدد المشاركين فى البطولة تحت النظام الجديد 32 فريق وطني منذ عام 1998، موزعين على 8 مجموعات، يتم التنافس فيما بينهم للفوز بلقب البطولة على أرض البلد المستضيفة للبطولة.

وقد حددت لجنة تنظيم مونديال الأندية نسبة حضور الجمهور في جميع مباريات كأس العالم للأندية بنسبة لا تتجاوز 30% من السعة الكلية لإستاد أحمد بن على والمدينة التعليمية المقم به البطولة.

مواعيد بطولة كأس العالم 2021

وقد حددت إدارة الڤيڤا يوم الخميس الموافق 4/2/2021 موعداً لإقامة أولى مباريات البطولة وستكون بين فريق الأهلي المصري والدحيل القطري وذلك فى الساعة٧:٣٠ بتوقيت مصر والساعة ٨:٣٠ بتوقيت السعودية والساعة ٥:٣٠ بتوقيت جرينتش بينما سيقوم الفريق الفائز باللعب أمام فريق بايرن ميونخ الألماني وذلك يوم 8/2/2021.

وقد أعلنت قناة بي ان سبورت أنه سيتم عرض المباراة عبر قناة بى ان المفتوحة وذلك لتخفيف من التكدس والزحام على المقاهى فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المشجعين من عدوى فيروس كورونا.

تردد قناة بى ان سبورت الرياضية

إليكم التردد الجديد لقناة بى ان bein sports المفتوحة والقنوات الإخبارية الناقلة لمباراة “الأهلى والدحيل” حيث يبحث من مشجعى كرة القدم في الوقت الحالى عبر محرك البحث جوجلbein sports المفتوحة التي تقوم بنقل جميع مباريات كأس العالم مجاناً دون الحاجة إلى دفع إشتراك للمشاهدة وذلك على كافة الأقمار الصناعية.

والجدير بالذكر أن bein sport هى مجموعة قنوات إعلامية، يطلق عليها مجموعة بى إن، تأسست، فى 1 يناير عام 2014، ومالكها ورئيس مجلس إلإدارة هو “ناصر الخليفي،” بينما “يوسف العبيدلى” هو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتختص بالإنتاج التلفزيوني وحقوق البث ولدى مجموعة بى إن الكثير من شبكات وقنوات ترفيهية فى العديد من البلدان حول العالم مثل فرنسا وكندا.