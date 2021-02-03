جدول مباريات كأس العالم للاندية 2021 .. والقنوات الناقلة على الأقمار الصناعية

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محمد سياف - ابو ظبي - جدول مباريات كأس العالم للاندية 2021 ، ولا سيما أن الحدث يهتم به ملايين المشاهدين حول العالم، والتي من المقرر أن تنطلق في دولة قطر الشقيقة يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021م، وتعتبر بطولة كاس العالم للأندية من أهم البطولات الدولية، وبدأ انطلاقها لأول مرة 1999م، وبطولة هذا العام هي النسخة السابعة عشر، التي يشارك بها أبطال الاتحادات القارية الستة، وتم تأجيلها إلى 4 فبراير 2021 بعد أن كان مقرر لها ديسمبر 2020 ، وننشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة من خلال موقع مصر فايف . الأندية المشاركة في كأس العالم للاندية 2021 بالميراس البرازيلي : (بطل كونميبول ) .

بايرن ميونخ الألماني : (بطل أوربا ) .

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي : ( بطل أسيا ) .

الأهلي المصري : ( بطل إفريقيا ) .

تايجر أونال المكسيكي : ( بطل كونكاكاف ) .

الدحيل القطري : ( الدولة المضيفة ) .

أوكلاند سيتي “منسحب من البطولة” : (بطل اتحاد أوقيانوسيا ) . جدول مباريات كأس العالم للاندية 2021 مباريات الخميس 4 فراير 2021 الساعة 4:30 مساءًا – على ملعب أحمد بن علي تايجر أونال المكسيكي × أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

الساعة 7:30 مساءًا – على استاد المدينة التعليمية الدحيل القطري × الأهلي المصري

مباريات الأحد 7 فبراير 2021 الساعة 5:00 مساءًا – على ملعب أحمد بن علي الخاسر من مباراة أولسان مع تيجريس أونال مع الخاسر في مباراة الدحيل القطري أمام الأهلي المصري .

الساعة 8:00 مساءًا – استاد المدينة التعليمية الفائز في مباراة تيجريس وأولسان مع سانتوس أو بالميرس

مباريات الاثنين 8 فبراير 2021 الساعة 8:00 – على ملعب أحمد بن علي الفائز في مباراة الدحيل القطري مع الأهلي المصري أمام بايرن ميونيخ .

مباريات يوم الخميس 11 فبراير 2021 الساعة 5:00 مساءًا – على ملعب المدينة التعليمية مباراة تحديد المركز الثالث

الساعة 8:00 – ملعب المدينة التعليمية المباراة النهائية

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021 القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز الكأس الرياضية النايل سات 11919 أفقي 27500 بي إن تي البلغارية هيلاس سات 12565 عمودي 29900 ميديا يست الإيطالية هوت بيرد 11432 عمودي 27500 تي في سبورت البولندي هوت بيرد 10834 عمودي 27500

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