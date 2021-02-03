انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية الرياضية 2021 الناقلة لمبارة الاهلي والدحيل القطري على جميع الاقمار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الكأس القطرية الرياضية 2021، احدي أبرز القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة التي تنقل مبارة الأهلي والدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية 2021، كما تنقل الكثير من البطولات القارية والمحلية، وربما يعد الأهم في الآونة الأخيرة هي بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تنطلق يوم الخميس 4 فبراير وحتي الحادي عشر من فبراير 2021م، يواجه بطل آسيا”الدحيل القطري” بطل أفريقيا”الأهلي المصري” في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس، لذا نقدم لكم كافة الترددات علي الأقمار الصناعية المختلفة عبر موقعكم الإلكتروني مصر فايف.

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية

نجحت قناة الكأس الرياضية في الحصول علي بث مباريات كاس العالم مجانا حيث يترقب الملايين حول العالم مشاهدة مباره الأهلي المصري والدحيل القطري والتي يسعى فيها بطل أفزيفيا النادي الأهلي من تحقيق أنجاز جديد في بطولة كاس العالم للأندية كما حدث من قبل منذ 10 أعوام تقريبا علي يد المدرب البرتغالي مانويل جوزية، فيما يسعى الدحيل القطري الصاعد حديثا إلي الدوري القطري والذي ضم نجوم كبار خلال السنوات الماضية من تحقيق نتيجة طيبة في البطولة التي يشارك فيها لأول مره في تاريخه، لذا يتمكن المشاهدين حول العالم من متابعة البطولة علي قناة الكاس القطرية علي المقر الصناعي نايل سات وعرب سات كما هو موضح في الفقرات التالية.

ضبط تردد قنوات الكأس القطرية علي النايل سات

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة ALKASS الرياضية علي عربسات

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تقدم قناة الكأس القطرية العديد من البرامج الرياضية المتميزة والعديد من البطولات الرياضية مثل بطولة أسيا للأندية أبطال الدوري والدوري القطري والبطولات الدولية، كما تقدم قناة الكأس الرياضية المفتوحة الكثير من البرامج الرياضية الهامة التي يتابعها الكثيرون من أبناء الوطن العربي، ولكن يعد الحدث الأهم والتي يبحث عنه الكثيرون هو تردد قناة الكأس القطرية الرياضية الناقلة لمباره الأهلي والدحيل القطري على جميع الأقمار الصناعية، توقع معنا نتيجة المبارة في صندوق التعليقات.