شعبين للجيل: استمروا على هذا الأداء ونحن معكم

شعبين للجيل: استمروا على هذا الأداء ونحن معكمابدى رجل الأعمال الشيخ إبراهيم شعبين اهتمامه ودعمه المعنوي واللوجستي للاعبي شباب الجيل من خلال متابعته المستمرة في مراحل التدريب وتطوير أدائهم وصولاً إلى مشاركته بالحضور في أولى مباراتهم أمام فتح ذمار في بطولة كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي في ختام منافسات الجولة الاولى للمجموعة الاولى والتي انتهت بفوز الجيل على الفتح بهدفين لهدف.

وفي افتتاح الجولة الثالثة للمجموعة الأولى والتي خاض فريق شباب الجيل مباراته الثانية أمام شعب صنعاء، وعقب انتهاء الشوط الأولى من المبارة التقى شعبين اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل مالديهم، ناقلاً لهم تحيات نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين مقبولي، وتمنياته لهم بالفوز.

وأكد شعبين انه وبمساندة الهيئة الادارية ودعم رجال الاعمال وكذا محبي ومنتسبي نادي شباب الجيل، لن يواجه اللاعبين اي صعوبات او عوائق توقفهم عن استمرارية النشاط والابداع والتالق وتحقيق النتائج الايجابية التي تسعد الجماهير الساحلية المتعطشة للرياضة والشغوفة بالبطولات.

وقال شعبين إن البطولات القادمة ستشهد مزيد من التألق والأداء الأقوى لنسعد ونفرح الجماهير وأبناء عروس البحر الأحمر، موضحاً ان النتيجة الذي سيتحصل عليها الفريق اليوم اياً كان فوز او خساة لن يوقف الفريق عن تقديمه للمستوى الأفضل وانها تعتبر بداية نهوض شباب الجيل.

وأختتم شعبين حديثة للاعبين استمروا على هذا الأداء المتميز، ونحن معكم وإلى جانبكم دوماً، فأنتم واجهة المستقبل وبوابة تشريف الساحل التهامي واليمن عامة.

وخسر فريق شباب الجيل من نظيره شعب صنعاء 2/1 في افتتاح الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة الملتقى الشتوي، ليحل في المركز الرابع.