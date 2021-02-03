دعواتكم يا أهلاوية.. أفشة يوجه رسالة للجماهير قبل ساعات من لقاء الدحيل

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته اليوم الأربعاء، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطرى فى مباريات كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.