خالد بيومي لـ دوت الخليج: صعب التكهن بنتيجة مباراة الأهلي والدحيل في المونديال

قال خالد بيومي المحلل الرياضي، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إنه من الصعب التكهن بنتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري، والمقرر لها مساء غد الخميس، في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل، في تمام السابعة والنصف من مساء غدٍ الخميس، على ملعب المدينة التعليمية.



وأضاف خالد بيومي في تصريحات خاصة، لـ"دوت الخليج" حول الفريق الأقرب للفوز باللقاء: "في المباريات الفاصلة صعب أن نقول من الأقرب للفوز كل فريق يلعب على معطياته وعلى قوته والعناصر التي يمتلكها بالإضافة إلى شغل كل مدرب طوال الأيام التي كانت قبل بداية البطولة".



وأكمل: "أرى أن الأهلي ما يميزه اسمه وتاريخه وثقة جماهيره فيه حتى وإن كان يلعب مع الدحيل مستضيف البطولة وبالتأكيد هذا له معنى، بالإضافة إلى أنه فريق جيد يمتلك أسماء كبيرة جدا في عالم الكرة".



وأتم محلل قنوات "أبوظبي" الرياضية: "أعتقد أن التكهنات صعبة جدا في تلك المباراة".



يذكر أن هذه المشاركة السادسة للأهلي بكأس العالم للأندية، وشارك المارد الأحمر في 5 مناسبات من قبل (2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013).