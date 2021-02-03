نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المنتظرة بين النادي الأهلي المصري ونظيره الدحيل القطري، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

الأهلي يشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه فريق الدحيل القطري ممثل دولة قطر مستضيفة البطولة.

وتعد هذه المشاركة السادسة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق وشارك في 5 نسخ للبطولة العالمية ويعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزلندي الذي شارك 9 مرات بالبطولة، وأفضل انجاز حققه المارد الأحمر بالمونديال كان التتويج بالميدالية البرونزية عام 2006.

تنطلق أحداث مباراة الأهلي مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، غدًا الخميس الموافق الرابع من فبراير الجاري، على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور الثاني من منافسات كأس العالم.

وستذاع مباراة الأهلي مع الدحيل القطري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستنقل المباراة عبر قناة Bein Sports HD1 المشفرة، و قناة Bein Sports HD المفتوحة، كما ستذاع المباراة عبر قنوات الكأس القطرية المشفرة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي للمونديال، وذلك يوم 8 فبراير الجاري.