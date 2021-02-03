نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مبارة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، ينتظر مشجعي النادي الأهلي والدحيل المباراة الجامعة بينهما في كأس العالم للأندية في الدور رُبع النهائي، والتي من المُنتظر أنها ستُقام على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة، ومن المعروف أن النادي الأهلي هو أكبر نادي في القارة الأفريقية والأكثر تتويجاً بالبطولات على مستوى الشرق الأوسط فهو حاصل على العديد من بطولات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى السوبر الأفريقي والكونفدرالية، وهو على رأس قائمة الأندية الأفريقية الحائزة على دوري أبطال أفريقيا برصيد تسع بطولات بالإضافة إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد ريال مدريد في الأكثر حصولاً على عدد البطولات حول العالم، ولا يمكن لنا أن ننسى نادي الدحيل القطري أو لخويا بعد تغيير الاسم يُعد أكبر نادي في الدوحة بالإضافة إلى أنه حاصل على العديد من البطولات منها بطولة الدوري القطري وكأس أمير قطر و كأس الشيخ جاسم، وهو من الأندية المعروفة في قارة آسيا، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

ليست هذه المرة الأولى للأهلي المصري التي يُشارك فيها في كأس العالم للأندية، بل تُعد هذه المرة السادسة ليتخطى حاجز ريال مدريد في عدد المشاركات، بينما هذه هي المرة الأولى التي يُشارك فيها نادي الدحيل في كأس العالم للأندية باعتباره البلد المُستضيف، ومن المُنتظر أن يواجه الأهلي المصري الدحيل القطري غداً الموافق الخميس الرابع من شهر فبراير في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

سوف تتم إذاعة مباراة الأهلي والدحيل في بطولة كأس العالم للأ،دية على مجموعة قنوات بين سبورت اتش دي المفتوحة والمُغلقة، هذا وقد تقرر إذاعة المباراة على القناة المفتوحة بصوت المُعلق حفيظ دراجي.