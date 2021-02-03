لايبزيج وفولفسبورج يتأهلان لربع نهائي كأس ألمانيا

افتتح هايدارا التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة 11، أعقبه سابيتزر بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45.
وأكد بولسن عبور لايبزيج للدور المقبل بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66، 75.
وتأهل فولفسبورج لربع نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على شالكة بهدف نظيف أحرزه ويجروست في الدقيقة 40.
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