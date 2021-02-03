هاني أبو ريدة يوجه رسالة للأهلي قبل مباراته مع الدحيل في مونديال الأندية

وجه هانى أبو ريدة، رسالة لـ لاعبي الأهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية غدًا، الأربعاء، والمقرر انطلاقها بين الأهلي والدحيل القطري.

وكتب "أبو ريدة"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الدحيل وتشريف الكرة الأفريقية والمصرية في بطولة كأس العالم للأندية".

يذكر أن علاء عزت، الناقد الرياضى بالأهرام، قال إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استقر علي التشكيل الأساسي الذي سيواجه به الدحيل القطري غدا. وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "دوت الخليج"، أن موسيماني تحدث مع اللاعبين عن إمكانية التسجيل خلال أول ربع ساعة في المباراة غدا. وأشار إلي أن تشكيل النادي الأهلي سيكون بنسبة كبيرة علي النحو التالي: الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني والسولية وديانج وطاهر محمد طاهر والشحات والهجوم محمد شريف. وأوضح أن محمد قفشة سيكون له دور كبير في مباراة الأهلي ضد الدحيل، معقبا: "ممكن مايبدأش بقفشة لأنه يريد تأمين خط الوسط بشكل كبير".

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