الشوط الأول.. غرناطة يتقدم على برشلونة بهدف في كأس ملك إسبانيا

تقدم فريق غرناطة على نظيره برشلونة بهدف للاشيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه كينيدي في الدقيقة 33 بعد خطأ فادح من صامويل أومتيتي في تشتيت الكرة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم غرناطة بهدف نظيف.

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، لمواجهة غرناطة في دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع:سيرجيو روبيرتو - رونالد أراخو - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ميسي - ترينكاو - جريزمان