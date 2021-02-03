هاشتاج الاهلي الكبير جاهز للدحيل يتصدر التريند.. ومغردون: نثق في ابطال القارة السمراء

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج # الاهلي الكبير جاهز للدحيل بعد ان اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الدحيل القطري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا وجاءت التعليقات كالاتي :

-معندناش ذرة شك انكم هتعملوا اللي عليكم ، هتبقوا رجالة فالملعب هترفعوا راسكم وراس جماهيركم لعنان السماء، كل اللي بنطلبه منكم تلعبوا من غير ضغوط وتقدموا للعالم كورة الاهلي الجميلة والتوفيق بتاع ربنا ، ان شاء الله هيكون حليفكم.

-ألعبوا بروح الأبطال ، أنتم أبطال أفريقيا ، أسياد القارة السمراء ،أبطال الثلاثية.

-جمهور الاهلي دائما سباق يدعم فقط ف المكسب والهزيمه يريد جميع البطولات الذي يشارك بها وهذه الثقه اكتسبناها منكم لعيبه رجاله وبإذن الله هيفرحونا.

-لاعيبه رجاله واثقين فيكم وفي قدراتكم علي بذل أقصي ما لديكم في تخطي الدحيل أنتم ملوك القاره أنتم أبطال أفريقيا وشعب الأهلي لا يرضي غير بالفوز.

-في روح حلوه في المعسكر بتاع الفريق واحترام وحب متبادل بين الجميع وهو ده اللي منجح الفريق ، مش مهم مين اللي يلعب احنا واثقين إن شاء الله إن أي 11 لاعب في الملعب ، هيبقوا رجالة مقاتلين ثني عضلات اليدصقر وإن شاء الله ربنا هيكرمنا في البطولة دي ب ميداليه

و كان قد اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل القطري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وشارك المغربي بدر بانون في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في مران الفريق أمس.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي وجد اليوم في مران الفريق استعدادًا لمباراة الغد.