نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مانشستر سيتي عزف نغمة الانتصارات في "البريميير ليغ" بثانئيته النظيفة خارج قواعده أمام بيرنلي في اللقاء الذي احتضنه ملعب تيرف مور الأربعاء ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى "السيتيزنس" المهمة "نظرياً" في الشوط الأول بهدفين حملا توقيع النجمين البرازيلي جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج في الدقيقتين 3 و38 على الترتيب.

واستمر بهذه النتيجة قطار السيتي في دهس منافسيه للمحطة التاسعة على التوالي، وهو الانتصار الـ14 للفريق منذ بداية الموسم.

ورفع الانتصار رصيد كتيبة الإسباني بيب جوارديولا للنقطة الـ47، ليحافظ الفريق على صدارته وفارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن جاره مانشستر يونايتد، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام إيفرتون.

من جانبه، تكبد بيرنلي خسارته الثانية تواليا والثالثة خلال آخر 5 جولات، ليظل رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ16، مع مباراة مؤجلة في رصيده.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، استعاد ليستر سيتي توازنه بانتصاره بنفس النتيجة في عقر دار فولهام على ملعب كرافين كوتيتغ.

جاءت ثنائية الزوار في الشوط الأول عن طريق النيجيري كليتشي إيهياناتشو وجيمس جاستن في الدقيقتين 17 و44 على الترتيب.

وبعد أن سقط في آخر جولتين بتعادل وخسارة، يعود "الثعالب" من جديد لاقتناص النقاط الثلاث، ليرتفع رصيد الفريق إلى 42 نقطة يقتنص بها المركز الثالث مؤقتا من ليفربول الذي يستقبل برايتون آند هوف ألبيون الليلة على ملعب (أنفيلد رود).

بينما لا يزال الفريق اللندني قابعا في منطقة الخطر (المركز الـ18)، بعد أن استقبل خسارته الـ11 هذا الموسم، برصيد 14 نقطة.