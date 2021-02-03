الخطيب يُغري لاعبي الأهلي بمكافآت خيالية حال تكرار إنجاز 2006

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أحمد جودة - القاهرة -

وعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بصرف مكافآت مالية كبيرة حال تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث ببطولة مونديال العالم للأندية.

وعد الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد حقق سابقا المركز الثالث في موسم 2006 في عهد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه وكان محمود الخطيب نائبًا لرئيس النادي الأحمر.

من جانبه وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، على منح اللاعبين مكافآت مالية في حالة تقديم عروض قوية خلال بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

وقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدا جديدا للاعبين بزيادة المكافآت في حالة تكرار إنجاز 2006 بصرف مكافآت مالية ضخمة.

ومن المقرر أن يستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية مساء الخميس المقبل بمواجهة الدحيل القطري ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في مونديال الأندية لكرة القدم

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة كبرى أمام الدحيل القطري ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، في تمام الساعة

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء غد الخميس 4 فبراير.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس 1" والكأس القطرية 3 المشفرة مباراة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، حصريا عبر شاشتها مساء غد الخميس المقبل.

الجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والدحيل القطري سيواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا مساء يوم الاثنين 8 فبراير ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية.