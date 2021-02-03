نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يبدأ استعداداته لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا الإسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد فريق أتلتيكو مدريد الأربعاء للتدريبات اليومية بعد يومين من الراحة بأوامر المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، وبمشاركة جميع اللاعبين المتاحين باستثناء الثلاثي المصاب بفيروس كورونا المستجد، ماريو إيرموسو والبلجيكي يانيك كاراسكو والبرتغالي جواو فيليكس.

وأجرى اللاعبون المتاحون بالفريق تدريبات ركزت في الجزء الأكبر منها على فقرات بالكرة، في الوقت الذي فضل فيه بعض اللاعبين ارتداء الكمامات خلال بعض فقرات المران كإجراء احترازي.

ويستعد الفريق المدريدي لمواصلة مشوار الليجا عندما يستقبل سيلتا فيجو الاثنين المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث من المنتظر أن يجري سيميوني خلال هذه المباراة بعض التغييرات في التشكيل وفي مراكز بعض اللاعبين لتعويض غياب هذا الثلاثي.

ويسعى "الروخيبلانكوس" لمواصلة سلسلة انتصاراتهم في المسابقة للجولة الثامنة على التوالي، والحفاظ على فارق الـ10 نقاط الذي يفصله عن قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، علماً بأنه تتبقى مباراتين مؤجلتين للفريق، مقابل مباراة فقط للبرسا والميرينجي.