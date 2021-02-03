نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام بطولة كأس العالم للأندية 2021 ومواجهات نارية في كاس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كأس العالم للأندية 2021 التي سوف تقام في العاصمة القطرية بالدوحة، وسوف تنطلق المنافسات المثيرة في البطولة بداية من اليوم الخميس الموافق 3 فبراير من الشهر الجاري 2021، وتنتهي يوم 11 فبراير 2021 على ملعب المدينة التعليمية،لذلك يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن ماهي الفرق التي ستلعب في المونديال، وما هي القنوات المفتوحة التي تم الإعلان عنها لبث المباريات، وماهي مواقيت المباريات، كل هذا وأكثر ستجدونه في هذا المقال. نظام بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعدما انتهت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة زيوريخ السويسرية في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، و أسفرت عن المواجهات المرتقبة، وما الفرق التي ستواجه بعضها في ربع النهائي، ومن يفوز سيلعب أمام الفرق التي تم تحديديها للعلب في النصف النهائي، ومما ظهر في هذه أن المنافس الأقوى في هذه البطولة هو فريق بايرن ميونخ الألماني، الذي سيواجه في نصف نهائي المونديال الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري.

نظام البطولة هذا العام مثل النسخ الماضية مكون من 7 فرق، يصنفوا حسب المستوى، ولكن بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي الفريق الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية، وقد اعتذر عن المشاركة بسبب أحداث كورونا، فمن المتوقع أن تقام البطولة بمشاركة 6 فرق فقط هذا العام، وسوف يكون هذا النظام المكون من 7 فرق هو أخر نظام يلعب به في هذه النسخة الحالية، لأنه بعد ذلك سوف تلعب البطولة بنظامها العادي وهو المكون من 24 فريقاً أي بنظام المجموعات. مواجهات بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعدما انتهت قرعة كأس العالم للأندية في مدينة زيوريخ السويسرية، والتي قد أعلنت عن منافسات شرسة بين الفرق في البطولة، فقد أوقعت القرعة فريق الدحيل القطري بطل الدوري القطري في مواجهة مع الأهلي المصري بطل أفريقيا الذي قد حصل على اللقب ببعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في مصر بهدفين لهدف، وقد حقق الأهلي هذا العام الثلاثية، وهي بطولة أفريقيا، وحصل على لقب الدوري، والكاس، في الربع النهائي، والفائز منهم سيلاقي فريق باير ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وأيضاً المباراة الأخرى في الربع النهائي قد أوقعت فريق تيجريس أونال المكسيكي أمام نظيره أولسان الكوري الجنوبي، والفائز منهم سيلاقي فريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بعدما فاز على نظيره سانتوس.

وسوف تقام مباريات كأس العالم على ملعبي استاد أحمد بن علي، واستاد المدينة التعليمية.

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