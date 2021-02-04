كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن تأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من عدم خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة حسم اختياره لرئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد.
وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إنه اختار محمد الشواربي وأحمد عوض للعمل معه في اللجنة لأنهما وجوه جديدة والأجواء الحالية لا تحتمل وجود الوجوه القديمة.
وتابع أن اتحاد الكرة لم يكن على طبيعته طوال السنة ونصف الماضية لانه لم يكن ينتقد من جانب الإعلام وهو أمر غير مألوف بالنسبة للاتحاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مجاهد: عدم خوض الانتخابات حسم رئاستي للجبلاية .. واتحاد الكرة لم يكن على طبيعته لمدة عام ونصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.