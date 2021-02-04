أحمد مجاهد: عدم خوض الانتخابات حسم رئاستي للجبلاية .. واتحاد الكرة لم يكن على طبيعته لمدة عام ونصف

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن تأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من عدم خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة حسم اختياره لرئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إنه اختار محمد الشواربي وأحمد عوض للعمل معه في اللجنة لأنهما وجوه جديدة والأجواء الحالية لا تحتمل وجود الوجوه القديمة.

وتابع أن اتحاد الكرة لم يكن على طبيعته طوال السنة ونصف الماضية لانه لم يكن ينتقد من جانب الإعلام وهو أمر غير مألوف بالنسبة للاتحاد.