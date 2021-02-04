مباريات عالمية.. أحمد مجاهد يكشف تفاصيل احتفال اتحاد الكرة بالمئوية

كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، عن تفاصيل احتفال الاتحاد بمئويته التي توافق 3 ديسمبر المقبل.

قال "مجاهد"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج"، إن الاتحاد يحرص على تأريخ تاريخه عبر وثائق في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وتابع أن الاتحاد يبحث إقامة مباراة استعراضية بين نجوم المنتخب ونجوم العالم، وخوض مباراة ودية مع منتخب أوروبي أمر مطروح، مشيرا إلى أن منتخبات إسبانيا وإيطاليا وأوروجواي مرشحة.

ولفت إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الشهر الجاري لإعلان تفاصيل احتفاله بالمئوية، موضحا أن هناك احتفالية ستقام في أحد الأماكن الأثرية التاريخية.