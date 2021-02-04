نجم الزمالك السابق: الفريق كان فى أفضل حالاته مع مرتضى منصور

أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أنه يرغب في خوض تجربة التدريب موضحا أنه يرى نفسه "مدير فني افضل من مدير الكرة". وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك يفتقد الكوادر الإدارية والصراعات داخل النادي السبب فى ذلك على مدار السنوات الماضية ولا يوجد مجاملات فى القلعة البيضاء". وأضاف: "الزمالك كان فى أفضل حالاته مع مرتضي منصور فى كل شييء وحصد بطولة الدوري والكأس والكونفيدرالية وكان هناك استقرار إداري".

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