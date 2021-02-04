نابولي يتعادل مع أتالانتا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

تعادل فريق نابولي مع أتالانتا سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان باولو، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

حاول الفريقان هز شباك بعضهما البعض، مع أفضلية طفيفة بالنسبة لأتالانتا من حيث خطورة الفرص، لكن التعادل ظل بين الفريقين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، على ملعب فريق أتالانتا في مدينة بيرجامو.

وكان يوفنتوس فاز على إنتر بهدفين لهدف، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، أمس الثلاثاء.