باريس سان جيرمان يفوز على نيم بثلاثية في الدوري الفرنسي

افتتح أنخيل دي ماريا التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 18، قبل أن يضاعف بابلو سارابيا من تقدم الباريسيين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وفي الدقيقة 68، أحرز كيليان مبابي الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان، ليظفر فريق العاصمة الباريسية بنقاط المباراة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 48 في المركز الثالث، وتوقف رصيد نيم عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.
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