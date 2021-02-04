أكد أيمن عبد العزيز نجم ومدرب الزمالك السابق أنه يرفض الهجوم على اللاعبين بعد الهزيمة من غزل المحلة فى بطولة الدوري. وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لا أستطيع تقييم فريق الزمالك الآن فلا يزال الموسم طويلا والهزيمة أمام المحلة ليست مقياسا لتقييم باتشيكو، والهجوم على محمود علاء وزيزو غير مبرر". وأضاف: "محمود علاء مدافع كبير ويجب إراحة زيزو خلال الفترة المقبلة بسبب حالة الإرهاق التى يعاني منها بسبب الموسم الماضي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب الزمالك السابق: أرفض الهجوم على محمود علاء وزيزو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.