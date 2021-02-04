كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية قررت عودة مسحات كورونا للدوري الممتاز فقط. وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن الاتحاد قرر إجراء مسحات كورونا لأندية الممتاز مع خصم قيمة المسحات من مستحقات الأندية لدى الاتحاد، لكن في القسم الثاني وكأس مصر يطبق تحليل رابيد تيست ومن تظهر إيجابية عينته يجري مسحة كورونا. ولفت إلى أن اتحاد الكرة تحمل مبلغ يفوق45 مليون جنيه لإجراء مسحات كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن مسحة كورونا فى الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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