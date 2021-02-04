التعادل السلبي يحسم موقعة نابولي وأتالانتا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل السلبي على لقاء نابولي مع ضيفه أتالانتا اليوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للمباراة النهائية في البطولة إلى لقاء الإياب، الذي يقام على ملعب أتالانتا يوم الأربعاء المقبل.

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