تردد قناة مكسبي 2021 الجديد الناقلة لمونديال كأس العالم للأندية بقطر

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة مكسبي 2021 الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي سوف تقوم بإذاعة مباريات مونديال كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة لعام 2021 م.

وقناة مكسبي محدد إذاعتها من صباح يوم الخميس الموافق 4 من شهر فبراير 2021 م، وهذا الموعد محدد لكي يتناسب مع بداية انطلاق المباريات والتي سوف تكون بين فريق الدحيل القطري وفريق الأهلي، هذا وقد أعلنت العديد من القنوات المجانية من بينهم قناة مكسبي الجديدة 2021 م وقناة بين سبورت المفتوحة إذاعة مباريات البطولة.

تردد قناة مكسبي 2021 الجديد على النايل سات

قناة مكسبي هي قناة جديدة سوف يتم من خلالها إذاعة مونديال كأس العالم للأندية المقامة في قطر ويمكن إستقبال قناة مكسبي لعام 2021 م على القمر الصناعي النايل سات على التردد 11411 ومعامل ترميز قيمة 27500 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح 7/8 والتى يمكن متايعة جميع المباريات من خلال تلك القناة.

جدير بالذكر تكون أول مباراة بين الأهلي والدحيل تقام يوم الخميس الموافق 4 من فبراير 2021 م والتي سوف يتم إذاعتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.