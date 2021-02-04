انت الان تتابع تفاصيل خبر ملخص مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - برايتون يحقق المفاجأة ويهزم ليفربول لأول مرة منذ 39 عام، إستضاف الليلة نادي ليفربول ضد برايتون العاشرة و الربع مساءً، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة البريميرليج في مباراة مهمة لنادي ليفربول الإنجليزي الذي يسعى لرفع رصيده ومحاولة المنافسة على الصدارة، حيث يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 4 نِقَاط عن يونايتد الثاني ولكل منهما نفس عدد المباريات، بينما يتقدم السيتي بفارق 7 نقاط في الصدارة. ويذكر أن السيتي في آخر ثلاث سنوات حقق اللقب مرتين مقابل مرة واحدة لنادي ليفربول.

وجاءت تشكيل النادي ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، هندرسون، روبرتسون

خط الوَسَط: فينالدوم، ميلنر، تياجو

خط الهجوم: شاكيري، فيرمينو، صلاح

الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد برايتون

بدأ صاحب الأرض نادي ليفربول المباراة بالاستحواذ على الكره والسيطرة على مجريات اللقاء ولكن دون الوصول للمرمى أو تشكيل خطر واضح على شباك برايتون، بينما استخدم نادي برايتون سلاح المرتدات لمحاولة التسجيل، ثم بدأ برايتون العودة في اللقاء وبدأ التكافؤ يظهر بين الفريقين واستطاع برايتون الخروج بشوط أول سلبي دون استقبال أهداف في ملعب الانفيلد.

الشوط الثاني للمباراة ليفربول ضد برايتون

ومع بداية الشوط الثاني بدأ برايتون الضغط علي صاحب الأرض في محاولاته في خطف هدف سيكون غالي جدا له وبالفعل نجح في التسجيل في الدقيقة 56 عن طريق ستيفن الزاتي ليضع ليفربول صاحب الأرض في مأزِق كبير، خصوصًا بعد تراجع برايتون وتمركزهم في منطقه الجزاء للحفاظ على التفوق، وظلت الأمور كما هي ليفربول يضغط و برايتون متراجع ومتحفظ حتى تأتي صفارة النهاية معلنة عن فوز برايتون بهدف مقابل لا شيء، ليحقق أول فوز له على ليفربول من 1982 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويواصل ليفربول تعثره، حيث إن هذه المباراة الثالثة على التوالي لليفربول التي لا يستطيع التسجيل فيها علي ميدانه، أي أنه لم يسجل منذ بداية 2021 أية أهداف على ملعبه الانفيلد.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة، بينما يرتفع رصيد برايتون إلي 24 نقطة.