سيتطور مع استقرار الأمور.. تعرف على قيمة بديل مصطفى محمد في الزمالك

أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن سيف الجزيري سيكون مُفيدًا للزمالك وسيتطور مع استقرار الأمور معه.

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أون تايم سبورت، :"الجزيري لاعب مجتهد جدًا وعقليته ناضجة وسيتطور وإن شاء الله يكون مفيدًا للزمالك".

وأشار المشرف العام على فريق المقاولون العرب، إلى أن انتقال الجزيري لصفوف الزمالك كان على سبيل الإعارة مقابل 8 مليون جنيه وفي حالة طالب الزمالك شراء اللاعب سيتم دفع 12 مليون جنيه أخرى.

وأنهى عادل تصريحاته أن سيف الجزيري ظهر مع المقاولون حين حصل على الفرصة وهو ما سيظهر مع لاعبين سيكونان بديلان له.