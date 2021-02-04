أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن سيف الجزيري سيكون مُفيدًا للزمالك وسيتطور مع استقرار الأمور معه.
وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أون تايم سبورت، :"الجزيري لاعب مجتهد جدًا وعقليته ناضجة وسيتطور وإن شاء الله يكون مفيدًا للزمالك".
وأشار المشرف العام على فريق المقاولون العرب، إلى أن انتقال الجزيري لصفوف الزمالك كان على سبيل الإعارة مقابل 8 مليون جنيه وفي حالة طالب الزمالك شراء اللاعب سيتم دفع 12 مليون جنيه أخرى.
وأنهى عادل تصريحاته أن سيف الجزيري ظهر مع المقاولون حين حصل على الفرصة وهو ما سيظهر مع لاعبين سيكونان بديلان له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتطور مع استقرار الأمور.. تعرف على قيمة بديل مصطفى محمد في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.