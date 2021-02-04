وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة .
وأستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا وسوف يخضع بدر بانون لإختبار أخير صباح اليوم في ملعب صغير بالقرب من الفندق .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على تشكيل الأهلي في مواجهة الدحيل بمونديال العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.