الرياضة

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة كبرى بشأن ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه يخطط للترشح لمنصب رئيس القلعة البيضاء بعد سنوات مشددا على أنه فى الانتخابات القادمة سيترشح على منصب العضوية.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اذا ترشح حازم إمام على رئاسة الزمالك فى الانتخابات المقبلة فأتمني أن أكون معه فى القائمة وهو يصلح لرئاسة النادي فى الوقت الحالي".

وأضاف: "أتمني أن يكون رؤساء الأندية صغار فى السن هذا ما أريده فى الفترة المقبلة يجب أن نمنح الفرصة للشباب مثلما نري فى أوروبا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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