الرياضة

موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب أحمد بن علي مساء اليوم الخميس 4 فبراير، لقاء يجمع بين فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ونظيره تيجريس أونال المكسيكي، في إفتتاح مبارايات كأس العالم للأندية 2021 المقامة في قطر.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في المباراة، والتأهل للدور نصف النهائي، لمقابلة فريق بالميراس البرازيلي، بطل كأس كوبا ليبرتادوريس.

وتأهل أولسان للبطولة بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا، بينما تأهل تيجيرس بطلاً لدوري أبطال الكونكاكاف.

وتقام المباراة تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD1 وقناة الكأس الثالثة Alkass Three HD.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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