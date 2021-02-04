نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الجزار الصحفي في جريدة الوطن القطرية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، سيخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي المقرر له مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكشف الجزار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن هناك مفاجأة لجمهور الأهلي، وهي أن إدميلسون أبرز نجوم الدحيل القطري، مصاب ولم يخوض أي تدريب مع فريقه، خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه بنسبة كبيرة اللاعب سيكون خارج اللقاء.

وأوضح أن الأهلي إذا أراد الفوز على الدحيل يجب ألا يبالغ في النواحي الدفاعية، مشيرا إلى أن كريم بوضياف قد يكون مفاجأة الدحيل للأهلي في المباراة.

وأشار إلى أن إسماعيل محمد لاعب الدحيل، أعلن رفضه تماما اللعب في مركز غير مركزه الأساسي وهو الجناح الأيمن، بالتالي قد لا يلعب مباراة الأهلي، على أن يتواجد في مركز الظهير الأيمن لاعب قلب دفاع.