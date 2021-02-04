ميدو يحذر من حكم مباراة الأهلي والدحيل

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أحمد جودة - القاهرة - حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو، من الحكم الذي سيدير مباراة الأهلي والدحيل القطري، في مباراة اليوم، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حكم مباراة الأهلي والدحيل، لديه مشكلة وهي إخراج الكروت بكثرة، لذلك يجب أن يحذر لاعبي الأهلي في الالتحامات خلال المباراة".

وكانت أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مهمة إدارة المباراة للجواتيمالي ماريو إسكوبار كحكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانجوج، والجامايكي نيكولاس أندرسون، وعبد القادر زيتوني من بولينيزيا، بالإضافة إلى الكندي دريو فيشر، ويعاونه الهولندي الشهير كيفن بلوم.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، في السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.