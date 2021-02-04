انت الان تتابع تفاصيل خبر ملخص مباراة برشلونة ضد غرناطة ربع نهائي كأس الملك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مباراة برشلونة ضد غرناطة ربع نهائي كأس الملك هي المباراة في ملعب لوس كارمينيس الأفضل في هذا الموسم التي شهدت منافسة شديدة لم يستطع برشلونة السيطرة علي المباراة من البداية، و لكن فاجئ الجميع بهدفين في الوقت النهائي للمباراة، إليك ملخص مباراة برشلونة ضد غرناطة.

ملخص المباراة الشوط الأول

أحرز نادي غرناطة هدفين، سجل الأول اللاعب كينيدي في الدقيقة 33 واكتفي الشوط الأول بذلك الهدف نظراً لشدة المنافسة، وتضمن أيضاً هذا الشوط العديد من المحاولات من النادي برشلونة و لكنه لم يتمكن من النجاح في تسجيل أي هدف في الشوط الأول.

الشوط الثاني للمباراة برشلونة ضد غرناطة

أحرز في الدقيقة 47 بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين اللاعب روبيرترو سولدادو لاعب غرناطة هدف مفاجئ، و لم يصل أي رد من نادي برشلونة علي هذه الأهداف حتي الدقيقة 88، حتي تمكن برشلونة من إحراز الهدف الأول، وأعتقد المشجعين أن برشلونة لا يتمكن من أحراز أهداف آخري نظراً لانتهاء المباراة و لكن لم تنتهي هذه المباراة بهذه السهولة.

الوقت بدل الضائع وصل إلي 5 دقائق نظراً لتعدد أخطاء التي وصلت إلي 19 خطأ منهم 13 خطأ قام النادي غرناطة بارتكابها ظل اللقاء محتدما بين الفريقين.

بينما كانت برشلونة لها النسبة الأكبر من الاستحواذ بنسبة كبيرة و لكن وجد غرناطة الفرص للتسديد بينما كانت تسديدات غرناطة معدودة بجانب أعداد محاولات التسديد لبرشلونة و التي وصلت إلي 36 من بينها 20 علي المرمي.

سجل الهدف الثاني لبرشلونة اللاعب جوردي ألبا بعد محاولات عدّة، لينتهي الوقت بدل الضائع بالتعادل بين الفريقين و من كانت المفاجئة في الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي في مباراة برشلونة ضد غرناطة

سجل اللاعب أنطوان جريزمان الهدف الثالث لنادي برشلونة بعد الوقت الإضافي بـ10 دقائق فقط.

رد نادي غرناطة بتسجيل الهدف الثالث له في الدقيقة 103″ في ضربة جزاء قام بالتسديد اللاعب فيدي فيكو.

لم يصمد برشلونة علي الثلاثة أهداف و قام بتسديد هدف بعد 5 دقائق من هدف غرناطة رداً عليهم و سدد ذلك الهدف اللاعب فرينكي دي يونج، و لم يكتفي جوردي ألبا بالنتيجة 4-3 لمصلحة برشلونة و قام بإنهاء المباراة بهدف في الدقيقة 113 قبل نهاية المباراة.

اعتقد الجميع خروج برشلونة من الكأس، ولكنه لم يستسلم لهذه الهزيمة أو التعادل ليفاجئ الجميع بنتيجة غير متوقعة.