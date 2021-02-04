نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف عن رد الفيفا على خطابه بشأن أزمات كرة القدم في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خطابه المرسل قبل عدة أيام بشأن أزمات كرة القدم في مصر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الفيفا قام بالرد بشكل رسمي على الخطاب الذي أرسلته لإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بشأن مشاكل كرة القدم المصرية".

وأشار ميدو إلى أن مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسلوا خطابًا رسميًا للاتحاد المصري من أجل معرفة ما يحدث.

وتابع، "الشكوى التي قمت بتقديمها للفيفا كانت ضد اللجنة التي عينها وطريقة إدارتها لكرة القدم المصرية، وليست ضد مصر كما زعم البعض".

وواصل، "هناك توجه كبير من الفيفا لتغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية خلال الأعوام المقبلة".