نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاه في الأهلي لإبعاد حسين الشحات عن مباراة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستبعاد حسين الشحات لاعب الفريق، عن مباراة الأحمر أمام الدحيل، المقرر لها مساء اليوم الخميس.

يأتي ذلك حسب ما ورد في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، ويقدمه أحمد حسام ميدو، والذي أوضح أن هناك خلاف كبير في الأهلي على مشاركة حسين الشحات، في مباراة الدحيل، على الرغم من تعافيه من إصابته التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية.

ويلتقي الأهلي بنظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.