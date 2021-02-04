نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الخميس.

وتبدأ المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وهناك اتجاه كبير في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، للدفع بـ والتر بواليا بشكل أساسي أمام الدحيل ليقود هجوم الأحمر.

يأتي ذلك وفقًا لما ورد في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، ويقدمه أحمد حسام ميدو، والذي أشار إلى أن جناحي الفريق، سيكونان من بين طاهر وكهربا وشريف، وبينهم محمد مجدي قفشة.