نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره ريال بيتيس، يوم الأحد 7 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين برشلونة وريال بيتيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد صعد فريق برشلونة إلى دور النصف نهائي من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على حساب غرناطة، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأخير.