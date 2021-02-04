أيمن عبدالعزيز: صفقات الزمالك غير مفيدة في الميركاتو الشتوي

أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يمتلك أكثر من قائد داخل الفريق أبرزهم طارق حامد ومحمود علاء. وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "سيف الدين الجزيري صفقة بدون فائدة لنادى الزمالك إلى جانب أيضا مروان حمدى ولن يفيدا القلعة البيضاء وبقاء عمر السعيد كان أفضل وسيفيد الفريق أكثر". وأضاف: "الحفاظ على قوام الفريق كان أفضل من إبرام صفقات في الميركاتو الشتوي والزمالك لديه شباب مميز مثل أسامة فيصل وحسام أشرف".

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