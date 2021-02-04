اتحاد الكرة يحسم قرار إلغاء الـ VAR في الدوري المصري.. فيديو

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إنه لا وجود نية لإلغاء الـVAR منذ تولي مهمة رئاسة الجبلاية.
وأضاف مجاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن هناك عددًا من المشاكل في تقنية الـVAR، وأبلغ الأندية بها، إلا أنه تقرر في النهاية استمرارها بالوضع الحالي، مشيرًا إلى أن تقنية الفيديو في مصر مختلفة عن الدوريات الأخرى.
واستكمل حديثه، أنه تواصل مع الشركة الإسبانية المسئولة عن الـVAR، وبالفعل اعترفوا بعدد من المشاكل بالتقنية، وبالتالي طلبوا مهلة لمدة 3 أشهر لتحسينها، على أن تكون بعد انتهاء المهلة، التقنية مكتملة وفقًا للعقد المُبرم بينها وبين اتحاد الكرة.
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