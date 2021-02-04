أحمد مجاهد يكشف حقيقة محاولات شوبير لإيقاف النشاط الرياضي في مصر.. فيديو

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إنه لم يكن يقصد في وقتٍ سابق، أن الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، حاول إيقاف النشاط الرياضي في مصر.
وأضاف مجاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أنه غير منزعج من انتقادات الإعلامي أحمد شوبير أو غيره لطريقة عمله، موضحًا أن شوبير أحد نجوم مصر، ومثل المنتخب في كأس العالم عام 1990، لذلك سيكون له دوره في الاحتفال بمئوية الجبلاية.
وواصل حديثه، بشأن استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بأن اتحاد الكرة أبدى رغبته في تنظيم المباراتين، موضحًا أن مصر قادرة على تنظيمهما، إلا أن هناك اتحادًا آخر من المتوقع أن ينافسنا للحصول على شرف استضافة المباراتين أو إحدهما.
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