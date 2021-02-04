بسبب الكمامة.. أيمن عبد العزيز يكشف تفاصيل تعديه على ناشئ الزمالك بالضرب

أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا يعرف أسباب رحيله عن منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء حتى الآن مشيرا إلى أنه يخطط لرئاسة الزمالك بعد عدة سنوات.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجلس الزمالك السابق كان على وعي كبير بكل ما يدار داخل النادي عكس الإدارة الحالية وكنت أورد ملابس للفريق الأول بدون مقابل لأن نادي الزمالك بيتي".

وأضاف: "قمت بالتعدي على لاعب من ناشئين الزمالك بالضرب بسبب خوضه التدريبات بالكمامة وادعائه إصابته بالكورونا ثم تحدث معى بأسلوب غير لائق".