بسبب الكمامة.. أيمن عبد العزيز يكشف تفاصيل تعديه على ناشئ الزمالك بالضرب

أكد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا يعرف أسباب رحيله عن منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء حتى الآن مشيرا إلى أنه يخطط لرئاسة الزمالك بعد عدة سنوات.
وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجلس الزمالك السابق كان على وعي كبير بكل ما يدار داخل النادي عكس الإدارة الحالية وكنت أورد ملابس للفريق الأول بدون مقابل لأن نادي الزمالك بيتي".
وأضاف: "قمت بالتعدي على لاعب من ناشئين الزمالك بالضرب بسبب خوضه التدريبات بالكمامة وادعائه إصابته بالكورونا ثم تحدث معى بأسلوب غير لائق".
وفى سياق متصل أضاف عبد العزيز قائلا : " حال ترشح حازم إمام لمنصب رئيس نادي الزمالك فى الانتخابات المقبلة ،أتمني أن أكون معه فى القائمة وهو يصلح لرئاسة القلعة البيضاء فى الوقت الحالي".
وأضاف: "أتمني أن يكون رؤساء الأندية صغار في السن هذا ما أريده فى الفترة المقبلة ويجب أن نمنح الفرصة للشباب مثلما نري فى أوروبا، كما أنني أخطط لرئاسة الزمالك خلال سنوات قليلة من الآن".
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