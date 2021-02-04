نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره هويسكا، يوم السبت 6 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وهويسكا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تعرض ريال مدريد للهزيمة في الجولة الماضية أمام ليفانتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.