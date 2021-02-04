نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالعزيز: بلال هاجم مصطفى محمد من أجل التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، عن سبب هجوم أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، لمصطفي محمد خلال الفترة القصيرة الماضية.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "احمد بلال كان يهاجم مصطفي محمد لرغبته فى أن يكون تريند فقط، فاللاعب حصل مع المنتخي الأولمبي على بطولة أفريقيا ومتألق مع الزمالك قبل الإحتراف".

وأضاف: "فكرة التريند سخيفة للغاية ومصطفي محمد لا يقارن بأى لاعب فى مصر وهو افضل مهاجم فى الدوري المصري".

والجدير بالذكر أن شارك مصطفى محمد بديل بين شوطي المباراة التي جمعت غلطة سراي وباشاك شهير الثلاثاء الماضي، في إطار منافسات الدوري التركي لكرة القدم، وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من ضربة جزاء.