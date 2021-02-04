نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع القناة المفتوحة مجانا لنقل مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس 4/2/2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة القناة المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والدحيل مجانا، في كأس العالم للأندية في قطر عام 2021، ستكون محل إهتمام كل عشاق الكرة المصرية والقطرية على حد سواء، بالإضافة لإهتمام العالم خاصة لمتابعة حدث كأس العالم للأندية، ومتابعة متش الافتتاح بين الدحيل القطري والأهلي المصري، ولذلك سنعرض لكم أولا موعد المباراة والقناة الناقلة للمتش على حد سواء .
موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية بقطر
بداية يجب معرفة أن مباريات بطولة العالم للأندية ستقام اليوم الخميس الموافق 4/2/2021، في الفترة ما بين 4 إلى 11 من شهر فبراير الجاري، وتستضيف قطر البطولة للمرة الثانية على التوالي على أرضها بعد نجاحها في استضافة بطولة العالم لكرة القدم للأندية النسخة الماضية، وسنعرض لكم موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في أولى مباريات المارد الأحمر، والتي ستعتبر بوابة الفريق الفائز للعبور إلى مباراة نصف النهائي لملاقاة بايرن ميونخ، فإن المباراة ستقام على ستاد الريان في المدينة التعليمية بالمدينة، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وبعد معرفة موعد متش الأهلي والدحيل في كاس العالم للاندية يتبقي أن نتعرف على القناة الناقلة للمباراة والبطولة بشكل عام.
القناة المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والدحيل مجانا على النايل سات
مع اقتراب الساعة السابعة مساءا وقبل المباراة بنصف ساعة، سيسعى الجميع لمتابعة تردد قناة الكأس Al Kass Sports الرياضية، حيث ستنقل مباراة الدحيل والأهلي وباقي مباريات كاس العالم للاندية، ولذلك فان تردد القناة سيكون كالتالي:
تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل
- التردد: 11919
- القمر: نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: افقي
ووفقا لما نقلته شبكة بين سبورت الرياضية أنها ستذيع متش الدحيل والاهلي على التردد المفتوح ومجانا على النايل سات فإنه سيتم استعراض تردد قناة بين سبورت المفتوحة BeIN Sport HD Arabia، على القمر الصناعي النايل سات.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات كالتالي :
BeIN Sport HD Arabia
القمر الصناعي نايل سات Nilsat 7 W 11054 H 27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تابع القناة المفتوحة مجانا لنقل مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس 4/2/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.