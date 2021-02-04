نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع القناة المفتوحة مجانا لنقل مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس 4/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القناة المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والدحيل مجانا، في كأس العالم للأندية في قطر عام 2021، ستكون محل إهتمام كل عشاق الكرة المصرية والقطرية على حد سواء، بالإضافة لإهتمام العالم خاصة لمتابعة حدث كأس العالم للأندية، ومتابعة متش الافتتاح بين الدحيل القطري والأهلي المصري، ولذلك سنعرض لكم أولا موعد المباراة والقناة الناقلة للمتش على حد سواء .

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية بقطر

بداية يجب معرفة أن مباريات بطولة العالم للأندية ستقام اليوم الخميس الموافق 4/2/2021، في الفترة ما بين 4 إلى 11 من شهر فبراير الجاري، وتستضيف قطر البطولة للمرة الثانية على التوالي على أرضها بعد نجاحها في استضافة بطولة العالم لكرة القدم للأندية النسخة الماضية، وسنعرض لكم موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في أولى مباريات المارد الأحمر، والتي ستعتبر بوابة الفريق الفائز للعبور إلى مباراة نصف النهائي لملاقاة بايرن ميونخ، فإن المباراة ستقام على ستاد الريان في المدينة التعليمية بالمدينة، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وبعد معرفة موعد متش الأهلي والدحيل في كاس العالم للاندية يتبقي أن نتعرف على القناة الناقلة للمباراة والبطولة بشكل عام.

القناة المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والدحيل مجانا على النايل سات

مع اقتراب الساعة السابعة مساءا وقبل المباراة بنصف ساعة، سيسعى الجميع لمتابعة تردد قناة الكأس Al Kass Sports الرياضية، حيث ستنقل مباراة الدحيل والأهلي وباقي مباريات كاس العالم للاندية، ولذلك فان تردد القناة سيكون كالتالي:

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

التردد: 11919

القمر: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي