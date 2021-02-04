أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة من الاتحاد الدولي "فيفا" بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، على أنه لا يوجد لديه ما يسمى باللايف كوتش في منتخب مصر الأول لكرة القدم والذي يقوده حسام البدري كمديرا فنيًا.
وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج"، إن حسام البدري أكد عدم معرفته بشادي بركات الذي كان يشغل منصب اللايف كوتش فى المنتخب الوطني الأول.
وتابع مجاهد أن اللايف كوتش يجب أن يكون لديه مؤهل وهو أمر غير متوفر وبالتالي تم الاستغناء عنه.
وفى سياق متصل أضاف أحمد مجاهد أن مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مواليد 2006 مستمر في منصبه ويمارس عمله لكنه أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أنه حال تلقيه عروضا جيدة سيرحل عن المنتخب القومي. وهذا شرطه ونحترم رغبته
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مجاهد: لا يوجد لايف كوتش في المنتخب الأول.. وشرط لترك مؤمن سليمان منتخب 2006 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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